La 26e réunion du KIDD se tient la semaine prochaine

La Corée du Sud et les Etats-Unis tiendront, les 23 et 24 septembre à Séoul, la 26e réunion du Dialogue de défense intégré (KIDD). Lancée en 2011, cet échange de haut niveau est organisé une ou deux fois par an pour assurer des consultations efficaces sur la sécurité en temps opportun. La dernière rencontre remonte à mai dernier.La délégation américaine sera dirigée par John Noh, sous-secrétaire adjoint à la Défense chargé de l’Asie de l’Est. La partie sud-coréenne sera représentée par Yoon Bong-hee, directeur par intérim de la politique de défense.Les discussions porteront sur le renforcement de la posture conjointe pour dissuader les menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes, mais aussi divers enjeux communs. Parmi eux, le transfert du contrôle des opérations militaires en temps de guerre (Opcon), aujourd’hui exercé par le commandant américain des forces combinées, vers Séoul. Hier, le gouvernement de Lee Jae Myung en a fait une des priorités en matière de défense. La question de la flexibilité stratégique des GI's stationnés dans la péninsule pourrait également être discutée, dans le cadre de la modernisation de l’alliance.