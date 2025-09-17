Accord commercial : Yeo Han-koo rencontre Jamieson Greer

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud poursuit ses discussions avec les Etats-Unis afin de finaliser l'accord commercial bilatéral conclu en juillet dernier. Selon certaines sources, le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur s'est entretenu avec le représentant américain au Commerce (USTR), hier à Washington.L'entretien entre Yeo Han-koo et Jamieson Greer aurait eu pour objectif d’aplanir les divergences sur la manière d’affecter les investissements de 350 milliards de dollars promis par Séoul en échange d’une réduction des droits de douane, ainsi que sur le partage des bénéfices qui en découleraient.L'administration Trump exigerait le versement direct des fonds, lui permettant de décider lui-même de leur affectation. Elle demanderait également à garder 90 % des bénéfices générés sur le sol américain, à l'instar de l’accord conclu avec Tokyo. Ces demandes sont toutefois jugées inacceptables par le gouvernement sud-coréen, au vu des conséquences potentielles sur la situation financière et le marché des changes de la Corée du Sud.Afin de s’assurer d’un soutien plus large à la position de Séoul, Yeo aurait également rencontré d'autres personnalités issues des secteurs public et privé américains.