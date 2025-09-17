BIFF : coup d'envoi ce soir de la 30e édition

Photo : YONHAP News

La cérémonie d'ouverture de la 30e édition du Festival international du film de Busan (BIFF) se tiendra, ce soir à 19h, au théâtre en plein air du Busan Cinema Center à Haeundae. Le film « No Other Choice » du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, présenté à la Mostra de Venise et au Festival international du film de Toronto (TIFF), ouvrira les festivités pour sa première diffusion en Asie.Jusqu'au 26 septembre, 241 œuvres en sélection officielle seront projetées, soit 17 de plus que l’an dernier. En comptant celles présentées dans les programmes associés, le total s’élève à 328.Cette année, le BIFF a créé sa première compétition, le Busan Award, dans laquelle 14 films asiatiques sont en lice. Cinq prix seront décernés : meilleur film, meilleur réalisateur, prix spécial du jury, prix d’interprétation et prix de contribution artistique.De grands maîtres du cinéma sont attendus pour ce grand rendez-vous annuel, notamment les réalisateurs Jia Zhangke, Marzieh Meshkini, Lee Chang-dong et Sean Baker.