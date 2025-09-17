Le député Kweon Seong-dong placé en détention

Photo : YONHAP News

Le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kweon Seong-dong, a été placé en détention. Un mandat d'arrêt à son encontre avait été délivré, dans la nuit de mardi à mercredi, par le tribunal du district central de Séoul.L'équipe d'enquête du procureur spécial Min Joong-ki, chargée des diverses allégations impliquant l'ex-Première dame Kim Keon-hee, avait requis son arrestation le 28 août. L'Assemblée nationale avait approuvé la motion en ce sens le 11 septembre. Mardi, l'élu conservateur s'est présenté à l'audience du tribunal, qui a donné son accord à sa détention provisoire, évoquant le risque de destruction de preuves.L'ex-chef par intérim de la première formation de l'opposition est accusé de violation de la loi sur les fonds politiques. Selon les enquêteurs, il aurait reçu, en janvier 2022, 100 millions de wons en espèces de la part de l’ex-numéro deux de l’Eglise de l’Unification, qui aurait sollicité du soutien pour les projets de son institution en cas d'élection de Yoon Suk Yeol à la présidentielle.C'est la première fois qu'un député en exercice fait l'objet d'une détention depuis le lancement des enquêtes par les trois procureurs indépendants, chargés de faire la lumière sur les irrégularités commises durant le mandat du président destitué.Après l'émission du mandat d'arrêt, Kweon a déclaré, sur les réseaux sociaux, que son arrestation inaugurait la « répression politique » de l'administration Lee Jae Myung et du Minjoo, le parti au pouvoir.Outre les soupçons liés aux fonds politiques illégaux, l'équipe de Min compte également se pencher sur la présumée adhésion forcée par la secte religieuse de ses fidèles au PPP dans le but d'élargir son influence au sein de la formation.