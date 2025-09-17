Statue d'une jeune fille pour la paix : Berlin ordonne son retrait d’ici le 7 octobre

Photo : YONHAP News

A Berlin, les autorités ont de nouveau ordonné le retrait de la statue d'une jeune fille pour la paix, installée par une association de ressortissants coréens en Allemagne. L'arrondissement de Mitte a notifié que si l'opération n'était pas effectuée avant le 7 octobre, une amende de 3 000 euros serait infligée.La statue avait été installée en septembre 2020 par Korea Verband avec accord de la mairie. Mais celle-ci avait exigé son retrait deux ans plus tard, estimant que la période d’autorisation était expirée. L'ONG a saisi la justice, qui a permis, en avril dernier, son maintien jusqu’au 28 septembre. Lors de la procédure, le tribunal a affirmé que tant qu’aucun impact concret n’est démontré, les intérêts politiques ne peuvent pas prévaloir sur la liberté artistique.Les deux parties ont discuté d'un déplacement, sans trouver d'accord. En juillet dernier, l’arrondissement a annoncé qu’une coopérative de locataires à Tiergarten, un quartier de la capitale allemande, était prête à fournir un terrain. Néanmoins, Korea Verband l’a refusé, du fait que le transfert sur un site privé limiterait les manifestations et réduirait son impact politique et artistique.L’association compte lancer une nouvelle procédure de référé.