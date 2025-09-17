Parlement : l'audit du gouvernement débutera après Chuseok

Photo : YONHAP News

A l'Assemblée nationale, les deux camps rivaux sont convenus, mardi, à titre provisoire, de mener l'audit du gouvernement et des agences de l'Etat après les congés de Chuseok. Cette année, la fête de la pleine lune et des moissons tombe le 6 octobre et avec les autre jours fériés, les vacances s’étalent du 3 au 9 octobre.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l'opposition, avait initialement souhaité que les travaux soient entamés avant les festivitiés dans l'espoir d'influencer l'opinion publique en sa faveur durant cette période. Une demande qui s'est heurtée au refus du Minjoo, le parti présidentiel.La commission des affaires étrangères et de la réunification a été la première à fixer son calendrier d'audit lors de sa réunion plénière hier, en raison de la nécessité de coordonner à l'avance avec les missions diplomatiques à l'étranger. Elle commencera ses travaux le 13 octobre en inspectant les activités du ministère des Affaires étrangères, de l’Agence nationale des Coréens à l’étranger (OKA) et d’autres organismes rattachés. Le lendemain, elle auditera le ministère de la Réunification ainsi que le secrétaire général du Conseil consultatif pour l’unification pacifique (PUAC), avant d’organiser une inspection générale le 28 octobre. Par ailleurs, 32 missions diplomatiques en Asie, en Amérique et en Europe seront également auditées.