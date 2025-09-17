Seoul Drama Awards 2025 : Ben Stiller décroche le grand prix

Photo : YONHAP News

Le comité d’organisation des Seoul Drama Awards a annoncé hier les lauréats de ses différents prix pour l’édition 2025. L'acteur et réalisateur Ben Stiller a remporté le Golden Bird Award, la plus haute distinction, pour la saison 2 de « Severance ».La série d'Apple TV+ raconte l’histoire d’employés dont la mémoire professionnelle est séparée de leur vie privée par une intervention chirurgicale. Le scénariste Dan Erickson a reçu le prix d’écriture.Le grand prix de la compétition internationale est revenu à la série Netflix « Adolescence », consacrée à la criminalité juvénile et filmée en un unique plan-séquence. Elle a également obtenu le prix de la mise en scène et celui du meilleur acteur.Cate Blanchett pour « Disclaimer » et Kim Min-ha pour la saison 2 de « Pachinko » se partagent le prix féminin. Concernant le prix du K-drama, « The Trauma Code: Heroes on Call » et « La vie portera ses fruits » ont été récompensés.La cérémonie de remise des prix se tiendra le 2 octobre à 17h, au KBS Hall à Séoul.