Kim Min-seok souhaite une rencontre Séoul-Pyongyang-Washington avant la fin de l’année

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a déclaré qu’il espérait, d’ici la fin de l’année, une rencontre du dirigeant nord-coréen avec les Etats-Unis, la Corée du Sud ou la communauté internationale, en marge du sommet de l’Apec, prévu à Gyeongju.Lors d'une séance de questions qui s’est tenue hier à l'Assemblée nationale, Kim Min-seok a confirmé qu'aucune invitation n'avait été envoyée à la Corée du Nord. Il a toutefois rappelé que le président Lee Jae Myung avait exprimé le souhait d’un dialogue avec Kim Jong-un, lors de son sommet avec Donald Trump le mois dernier, qualifiant ce geste d'une proposition indirecte, publique et internationale. Concernant l’idée d’envoyer un émissaire spécial, en coordination avec Washington, pour encourager la participation de Pyongyang, le chef du gouvernement a indiqué qu'il en discuterait.A propos de la présence des dirigeants américains et chinois, il a déclaré que les préparatifs étaient en cours en supposant leur visite.Enfin, au sujet d'une déclaration de Gyeongju pour la paix mondiale à l'occasion de l'Apec, Kim Min-seok a indiqué qu’un projet était en préparation.