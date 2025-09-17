Accord commercial : le ministre de l'Industrie évoque un bras de fer en cours

Photo : YONHAP News

Le ministre du Commerce et de l’Industrie a déclaré qu’un bras de fer s’était engagé dans les négociations de suivi sur l’accord commercial avec les Etats-Unis, restées jusqu’à présent dans l’impasse.Lors d’une rencontre avec des journalistes, mardi, Kim Jeong-kwan a expliqué que ce processus visait à aboutir à un résultat mutuellement bénéfique. La semaine dernière, il avait rencontré, à New York, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, afin de trouver un terrain d’entente sur les détails de l’accord conclu le 30 juillet.Concernant les investissements de 350 milliards de dollars promis par Séoul, le ministre a précisé que Washington ne s’accaparerait pas seul les bénéfices qui en découleraient et que les entreprises sud-coréennes pourraient également en tirer profit, notamment à travers le fonds de coopération destiné à relancer la construction navale américaine.Face aux arguments de ceux qui estiment qu’il vaudrait mieux pour le pays de retirer sa promesse d’investissements et d’accepter de payer les tarifs réciproques exigés par Donald Trump, le haut fonctionnaire a souligné le risque de voir la Corée du Sud être frappée de droits de douane excessivement élevés, comme cela a été le cas pour l’Inde, la Suisse ou la Chine. Il a ensuite de nouveau insisté sur l’importance de l’aboutissement des pourparlers.Enfin, le ministre a affirmé que les Etats-Unis d'aujourd’hui ne sont plus ceux d’il y a dix ou vingt ans, laissant deviner l’intensité de la pression exercée par la Maison Blanche dans les négociations.