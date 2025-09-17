Pékin déplore la mort du garde-côte sud-coréen qui a sauvé un Chinois

Photo : YONHAP News

La Chine a exprimé ses condoléances après la mort de Lee Jae-suk, un garde-côte sud-coréen décédé en tentant de sauver un ressortissant chinois piégé sur une vasière à Incheon.L’incident s’est produit le 11 septembre, à l’aube, sur l’île de Yeongheung, en mer Jaune. En portant secours à un septuagénaire chinois, Lee lui a donné son propre gilet de sauvetage, avant de tenter de regagner la terre ferme. Mais il a disparu dans les eaux montantes, et n’a été retrouvé que six heures plus tard, en arrêt cardiaque.Hier, le ministère chinois des Affaires étrangères a salué son esprit de sacrifice et adressé son soutien à sa famille. Son porte-parole Lin Jian a déclaré qu'en juin dernier, en Chine, un chauffeur avait sacrifié sa vie pour protéger une dizaine de passagers sud-coréens à Zhangjiajie, ajoutant que ces histoires témoignent de l’amitié profonde entre les peuples des deux pays, et contribuent à la renforcer.