Apec : les ministres de la Santé entendent renforcer le rôle des seniors

Photo : YONHAP News

La 15e édition de la réunion de haut niveau sur la santé et l’économie (HLMHE) s'est tenue les 15 et 16 septembre à Séoul, en amont du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju.Dans une déclaration commune, les 21 économies membres se sont engagées à renforcer les politiques afin que les personnes âgées soient des acteurs actifs de la société et de l’économie, plutôt que de simples bénéficiaires de protection.La ministre sud-coréenne de la Santé, Jeong Eun-kyeong, qui présidait la réunion, a expliqué que la région Asie-Pacifique faisait face simultanément à une faible natalité et à un vieillissement rapide. Un double fardeau qui entraîne une diminution de la main-d’œuvre et une hausse des dépenses sociales.Dans leur déclaration, les participants ont également convenu de construire une société vieillissante mais dynamique, de créer un système de santé durable pour tous, ainsi que de promouvoir l’innovation à travers la santé numérique et l'intelligence artificielle.Jeong a ajouté que la COVID-19 avait révélé la fragilité des chaînes d’approvisionnement médicales, déclarant que les participants se sont accordés sur leur diversification pour stabiliser la fourniture des médicaments, des vaccins et des tests.De son côté, le secrétaire général de l'Apec, Eduardo Pedrosa, a souligné l'importance d'améliorer la visibilité des chaînes d’approvisionnement, et de coopérer avec le secteur privé, afin de mieux faire face à une future pandémie.