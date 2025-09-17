Aller au menu Aller à la page

Corée-Chine : les ministres des Affaires étrangères s’entretiennent à Pékin

Write: 2025-09-18 08:40:24Update: 2025-09-18 13:26:26

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères sud-coréen et chinois ont tenu leur première réunion, hier à Pékin, depuis l'entrée en fonction du président Lee Jae Myung.

A cette occasion, Cho Hyun a demandé le déploiement des efforts de la Chine pour ramener la Corée du Nord à la table des négociations. Wang Yi, de son côté, a répondu que son pays continuerait à jouer un rôle constructif pour la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne.

Les deux hommes sont ensuite convenus de renforcer leurs relations bilatérales à l'occasion du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju. Dans ce cadre, le chef de la diplomatie sud-coréenne a invité son homologue à se rendre en Corée du Sud avant l'événement, et ce dernier a répondu positivement.

Enfin, Cho a déclaré que Séoul appuierait le développement mature du partenariat de coopération stratégique sud-coréano-chinois, fondé sur l’intérêt national et le pragmatisme, tout en consolidant son alliance avec Washington.

Wang a lui aussi exprimé sa volonté de continuer à coopérer pour élever ce partenariat à un niveau supérieur. Il a également rendu hommage au garde-côte sud-coréen, récemment décédé en tentant de sauver un septuagénaire chinois sur l’île de Yeongheung, en mer Jaune.
