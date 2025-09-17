Parlement : divergence sur les politiques économiques du gouvernement

Photo : YONHAP News

Hier, lors de la troisième journée des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, la majorité et l’opposition ont exprimé des évaluations divergentes sur les principales politiques économiques du gouvernement de Lee Jae Myung.Le Minjoo, le parti au pouvoir, a souligné que l'indice KOSPI atteignait des records et que les indicateurs économiques s'amélioraient. En revanche, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a critiqué les politiques de régulation et de soutien unilatérales, affirmant qu’elles poussaient les entreprises à quitter la Corée du Sud et réduisaient le nombre d'emplois de qualité.Aujourd’hui, dernier jour des questions au gouvernement, sera consacré à l'éducation, la société et la culture. La réforme judiciaire, y compris la demande de démission du patron de la Cour suprême Cho Hee-dae devrait être abordées. Le Premier ministre, Kim Min-seok, le ministre de l'Education, Choi Kyo-jin, le ministre de la Justice, Jung Sung-ho, ainsi que le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Yun Ho-jung, seront présents.