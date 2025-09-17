Baisse des taux de la Fed : Séoul estime l'impact limité sur l'économie nationale

Photo : YONHAP News

La Réserve fédérale américaine (Fed) a baissé ses taux directeurs d’un quart de point, les situant désormais entre 4 et 4,25 %. Soit leur plus bas niveau depuis trois ans.Le gouvernement sud-coréen a fait le point sur l’évolution des marchés financiers domestiques et mondiaux après la nouvelle décision de la banque centrale américaine.Ce matin, quelques heures après l’annonce de l’abaissement, le ministre de l’Economie et des Finances a convoqué une réunion dédiée. Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) ainsi que le patron du régulateur financier (FSC) et le chef de son organe exécutif (FSS), y étaient présents.Les participants ont alors unanimement estimé que l’impact sur l’économie nationale serait limitée. Pour eux, les investisseurs anticipaient déjà la baisse des taux de la Fed, et de nouvelles diminutions sont attendues.Au cours de la conférence, il a également été décidé de travailler en plus étroite communication entre les institutions concernées, afin de gérer, de manière stable, les marchés macroéconomique et financier. Le tout en scrutant de près le déroulement des négociations commerciales avec Washington, l’évolution de la dette des ménages et du marché immobilier, ou encore la compétitivité des industries phares du pays.