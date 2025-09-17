Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Intercoréen

Missile Hwaseong-20 : son développement en est à ses débuts

Write: 2025-09-18 10:02:23Update: 2025-09-18 11:48:53

Missile Hwaseong-20 : son développement en est à ses débuts

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a récemment effectué un test de son nouveau moteur à combustible solide à forte poussée, affirmant qu'il serait utilisé pour son missile balistique intercontinental (ICBM), Hwasong-20. Elle a également révélé la tête de frappe de ce dernier.

En réponse à cette annonce, ce matin, les autorités militaires sud-coréennes ont estimé que le développement de ce missile était encore à ses premières étapes. Elles ont analysé que la publication précoce de cette information avait pour but de mettre la pression sur les Etats-Unis.

Le député Yoo Yong-won du Parti du pouvoir du peuple (PPP), membre de la commission parlementaire de la défense, a également déclaré que le régime de Kim Jong-un semblait avoir l’intention de mettre en avant une coalition Pyongyang-Pékin-Moscou contre Washington, et d'intensifier les tensions en Asie de l'Est avec ce nouvel ICBM.

Par ailleurs, il est suggéré que le royaume ermite pourrait dévoiler le Hwasong-20 lors du défilé militaire du 10 octobre pour le 80e anniversaire de la fondation du Parti des Travailleurs, ou pourrait procéder à un tir d'essai avant ou après cet événement.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >