Missile Hwaseong-20 : son développement en est à ses débuts

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a récemment effectué un test de son nouveau moteur à combustible solide à forte poussée, affirmant qu'il serait utilisé pour son missile balistique intercontinental (ICBM), Hwasong-20. Elle a également révélé la tête de frappe de ce dernier.En réponse à cette annonce, ce matin, les autorités militaires sud-coréennes ont estimé que le développement de ce missile était encore à ses premières étapes. Elles ont analysé que la publication précoce de cette information avait pour but de mettre la pression sur les Etats-Unis.Le député Yoo Yong-won du Parti du pouvoir du peuple (PPP), membre de la commission parlementaire de la défense, a également déclaré que le régime de Kim Jong-un semblait avoir l’intention de mettre en avant une coalition Pyongyang-Pékin-Moscou contre Washington, et d'intensifier les tensions en Asie de l'Est avec ce nouvel ICBM.Par ailleurs, il est suggéré que le royaume ermite pourrait dévoiler le Hwasong-20 lors du défilé militaire du 10 octobre pour le 80e anniversaire de la fondation du Parti des Travailleurs, ou pourrait procéder à un tir d'essai avant ou après cet événement.