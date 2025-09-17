Jeux asiatiques 2026 : la Corée du Nord souhaite participer

Photo : YONHAP News

Pyongyang a exprimé son intention de participer aux Jeux asiatiques 2026 d'Aichi-Nagoya, qui se tiendront en septembre prochain au Japon. C’est ce qu’a rapporté ce mercredi Kyodo News.Selon un responsable du comité d'organisation, la Corée du Nord prévoit d'envoyer 260 à 270 personnes, dont 150 athlètes. L'agence de presse japonaise a indiqué que l'entrée d'autant de ressortissants nord-coréens sur l’archipel pourrait être exceptionnelle. Elle a également précisé que Tokyo envisagerait une réponse prudente.En effet, le gouvernement japonais impose une interdiction d'entrée aux nord-Coréens en raison des lancements répétés de missiles balistiques par le régime de Kim Jong-un. Cependant, les échanges sportifs sont considérés comme une exception, ce qui a permis au Japon d'accueillir les équipes nationales de football nord-coréennes en février et mars 2024.Pour rappel, le royaume ermite n'avait pas participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 en raison des restrictions liées à la COVID-19. Mais il avait envoyé des athlètes aux Jeux asiatiques de Hangzhou en 2023 et aux Jeux olympiques de Paris en 2024.