Mandat d’arrêt requis contre la cheffe de la secte Moon

Photo : YONHAP News

Après avoir défié à trois reprises la convocation, la dirigeante de l’église de l’Unification a finalement comparu hier devant le procureur spécial, Min Joong-ki, chargé d'enquêter sur de vastes allégations visant l’épouse de l’ex-président destitué, Yoon Suk Yeol. Han Hak-ja est soupçonnée d’avoir soudoyé l’ancien couple présidentiel. Elle a été entendue sous le statut de prévenue en violation de la loi sur le financement politique. Aujourd’hui, l’équipe de Min a demandé au tribunal de délivrer un mandat d’arrêt à son encontre.La veuve du fondateur du groupe religieux controversé aurait ordonné à l’ancien numéro deux de son église de remettre 100 millions de wons à l'ancien chef de l'Etat, par l’intermédiaire du député Kweon Seong-dong, mis en détention mardi. Les faits remontent à janvier 2022, deux mois avant la présidentielle remportée par Yoon.Par ailleurs, la cheffe de la secte Moon serait impliquée dans une autre affaire de corruption. Elle aurait fait offrir un collier et deux sacs de luxe à l’ex-Première dame, entre avril et juillet 2022, toujours par l'intermédiaire de l'ex-numéro deux de l'église mais aussi par un chaman proche de Kim Keon-hee. Tout cela en vue d’exploiter son influence pour de différents projets que l’organisation religieuse souhaitait mener.Hier, Han, âgée de 82 ans, s’est présentée au Bureau du procureur spécial, accompagnée de son médecin et de son infirmière. Interrogée par des journalistes, avant d’y entrer, elle a démenti tous les faits qui lui sont reprochés.Toutefois, l’ex-numéro deux les a reconnus, lors de la première audience de son procès, tenue hier. Yoon Young-ho avait été inculpé et incarcéré en août pour violation de la loi sur le financement politique et détournement de fonds, entre autres.