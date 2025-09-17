Drogue : 2 302 kg de cocaïne saisis entre janvier et août

Photo : YONHAP News

De janvier à août 2025, la quantité de drogues saisies a atteint 2 810 kg en Corée du Sud, soit 3,5 fois de plus que durant toute l'année 2024. Selon les données du Service des douanes de Corée, la cocaïne représente la plus grande proportion de stupéfiants confisqués, avec 2 302 kg, soit 34 fois plus que l'an dernier. La quasi-totalité a été introduite par voie maritime, et 1 690 kg viennent du Pérou.Le député Jeong Il-young du Minjoo, membre de la commission parlementaire de l’Economie et des Finances, a souligné que les ports sud-coréens étaient en train de devenir de nouveaux points de transit pour les cartels internationaux. Avant de noter que plus de la moitié des criminels liés à la drogue arrêtés au cours des cinq dernières années étaient des jeunes dans la vingtaine et la trentaine.