Lee Jae Myung ne veut pas négliger les liens avec la Chine

Photo : YONHAP News

Dans une interview avec le Time publiée aujourd'hui, Lee Jae Myung a déclaré que la Corée du Sud « se tiendrait à côté des Etats-Unis » dans le nouvel ordre mondial et dans les chaînes d’approvisionnement qui en dépendent largement. Il a ajouté qu'elle devait bien gérer en même temps ses relations avec la Chine, afin de ne pas l’irriter pour éviter de « se retrouver à la pointe des confrontations entre les deux grandes puissances mondiales ».Le chef de l'Etat a toutefois tenu à souligner qu’en consolidant ses liens avec Washington, Séoul occupera « une place avantageuse pour servir de pont » pour stimuler les échanges et la coopération dans la région.Interrogé sur le bilan le plus marquant après son investiture en juin, le président de la République a répondu que la situation politique intérieure s’est de nouveau stabilisée. Il a poursuivi que le pays était cependant toujours confronté à une crise extrêmement grave, et que pour s’en sortir, il faudrait remettre l’économie nationale sur les rails et donner davantage d’opportunités au peuple.Sur les négociations commerciales avec l’administration américaine, Lee a indiqué que celle-ci avait fait part de revendications « trop rigoureuses», et qu’il aurait été destitué, s’il les avait acceptées.A la question de savoir s’il a l’intention de proposer Donald Trump comme candidat pour le prix Nobel de la paix pour son éventuel rôle dans l’amélioration des relations intercoréennes, le locataire du Bureau de Yongsan a répondu qu’il n’y aurait aucune autre figure qui le méritera, si une avancée substantielle y est obtenue.