Apec : un exercice anti-terroriste se tient cet après-midi

Photo : YONHAP News

Un exercice anti-terroriste pour protéger les délégations des pays participants au Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), qui se tiendra fin octobre à Gyeongju, est prévu cet après-midi à partir de 14h.Cet entraînement du Centre de gestion des actes terroristes se déroulera en coordination entre le Centre de commandement et les responsables de haut niveau des organismes concernés avec une réponse réelle sur le terrain. Il se déroulera au centre de conférence APEC sur l'île de Yeongjong à Incheon, où se tiendront des réunions ministérielles. 200 personnes de 10 institutions y seront mobilisées.La simulation comprendra des attaques terroristes par drones et de produits chimiques, ainsi que des actions telles que l’évaluation, la gestion du terrain, l'évacuation d'urgence et les opérations de sauvetage.En parallèle, une réunion doit se tenir à l'Agence nationale de la police pour évaluer la réponse sur le terrain et discuter des stratégies de coopération coordonnées. Elle réunira 37 responsables de neuf institutions, dont le Service national du renseignement (NIS), l'agence nationale de lutte contre les incendies et le ministère de la Défense.