Le Hangang River Bus entre en service

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul a mis en service, aujourd’hui à 11h, le transport fluvial public « Hangang River Bus ». Un projet engagé en avril 2023 et retardé à trois reprises.Le service relie Magok, à l’ouest de la capitale, au quartier de Jamsil, à l’est, en desservant sept embarcadères sur un parcours de 28,9 kilomètres. Actuellement, sept navires assurent quatorze rotations quotidiennes. La municipalité prévoit d’affréter cinq bateaux supplémentaires d’ici la fin du mois prochain afin de porter le nombre de trajets quotidien à quarante-huit.Le prix d’un aller simple est de 3 000 wons, soit 1,80 euro, et des réductions s’appliquent dans le cadre du système de correspondances des transports publics. Les titulaires de la « Climate Card » peuvent, moyennant un supplément de 5 000 wons, voyager sans limite.Plusieurs atouts, notamment de larges fenêtres panoramiques offrant une vue sur le fleuve Han, des tables individuelles, des emplacements pour vélos et des espaces réservés aux fauteuils roulants, sont mis en avant. Les quais seront également équipés d’infrastructures et aménagés en espaces culturels accessibles au public.