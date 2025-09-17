Raid en Géorgie : Séoul inquiet de ses liens avec Washington

Photo : YONHAP News

Le Service de recherche du Congrès américain (CRS) a publié, la semaine dernière, un rapport actualisé sur les liens Séoul-Washington dans lequel il est revenu sur la récente arrestation de plus de 300 salariés sud-coréens dans une usine de batteries de Hyundai et LG dans l’Etat de Géorgie.Selon l’agence, en dépit d’une ambiance positive, créée par le premier tête-à-tête entre Lee Jae Myung et Donald Trump en août, il peut encore rester un défi à relever dans les relations bilatérales. Le raid anti-immigration, survenu le 4 septembre, figure parmi ces tâches compliquées. Il a également attisé les inquiétudes de Séoul à l’égard de ses rapports avec Washington.Le document indique que beaucoup se demandent dorénavant si la politique migratoire de l’administration Trump est compatible avec son objectif de créer des emplois dans l’industrie manufacturière. Il souligne qu’une proposition de loi déjà présentée au Congrès permettra de délivrer des visas appropriés aux travailleurs sud-coréens hautement qualifiés. Le texte avait de nouveau été proposé en juillet par la députée américaine d’origine coréenne, Young Kim. S’il est voté, les Etats-Unis pourront accorder une nouvelle catégorie de visa de travail, « E-4 », destinée spécifiquement aux ressortissants sud-coréens, avec un contingent annuel de 15 000.Le CRS a par ailleurs évoqué que les mesures tarifaires de Donald Trump pèsent sur l’économie sud-coréenne, très dépendante des exportations. Concernant l’annonce de l’éventuel retrait partiel des GI's de la péninsule en vue de contrer la Chine, l’agence a estimé que ce projet pourra compromettre la volonté de Lee Jae Myung de ne pas froisser inutilement Pékin. Une volonté affichée pendant sa campagne électorale.