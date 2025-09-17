K-pop : les concerts continuent d’être reportés en Chine

Photo : YONHAP News

L’organisateur du « Dream Concert », présenté comme le plus grand spectacle de K-pop en Chine depuis dix ans et initialement programmé fin septembre, a confirmé son report. Sans annoncer de nouvelle date. Le concert du girls band sud-coréen Kep1er, qui devait avoir lieu le 13 septembre à Fuzhou, a également été annulé à la dernière minute.Face à ces décisions, le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé qu’il n’existait « aucune divergence » entre les deux pays en matière d’échanges culturels. Lors d’un point presse hier, son porte-parole a indiqué ne pas être informé des détails concernant les deux événements. Interrogé sur l’existence de restrictions persistantes visant la vague de la culture coréenne, Lin Jian a répondu que « la Chine n’a pas d’objection à des échanges culturels sains et profitables » entre Pékin et Séoul. Pour rappel, l'empire du Milieu avait lancé des mesures anti-hallyu afin de protester contre le déploiement du THAAD dans le sud de la péninsule coréenne.Par ailleurs, la possible participation du président Xi Jinping au sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), prévu fin octobre à Gyeongju, est perçue comme une occasion de relancer les échanges bilatéraux.