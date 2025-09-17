La KDCA alerte sur le risque accru d’arrêt cardiaque lié aux conditions de travail

Photo : YONHAP News

Selon une étude publiée aujourd'hui par l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies de Corée (KDCA), le nombre d’arrêts cardiaques soudains est passé de 29 356 en 2013 à 33 586 en 2023.L’autorité sanitaire a indiqué que les conditions de travail, en particulier les horaires prolongés et le travail de nuit, augmentent sensiblement leur survenue. Elle a également cité des recherches internationales montrant que des journées de plus de onze heures accroissent de 1,63 fois le risque, par rapport à une durée de travail comprise entre sept et neuf heures.L’infarctus du myocarde, communément appelé « crise cardiaque », est considéré comme l’un des principaux déterminants de l’arrêt cardiaque. D'après l’agence, les personnes déjà atteintes présentent une vulnérabilité 8,5 fois plus élevée que celles qui n’en ont pas souffert.