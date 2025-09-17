Lotte Card présente ses excuses pour la fuite massive des données

Photo : YONHAP News

Lotte Card a déclaré, aujourd’hui à l’issue d’une enquête relative à une cyberattaque récente, que les données personnelles de 2,97 millions de clients avaient été compromises. Ce qui représente près d'un tiers de sa clientèle.Lors d’une conférence de presse cet après-midi, son dirigeant a présenté ses excuses. Cho Jwa-jin a également indiqué que le numéro de carte bancaire, la date d’expiration et le code CVC de 280 000 personnes ont été divulguées. Face au risque de fraudes, une procédure de réémission a été engagée en priorité. Pour les autres usagers, seules certaines informations ont été exposées, mais l’entreprise estime qu’elles ne permettent pas d'opérations frauduleuses.La cinquième plus grande société de cartes de crédit du pays a par ailleurs annoncé prendre en charge l’intégralité des pertes éventuelles. Elle a précisé que tout dommage lié à la fuite serait remboursé en totalité, y compris les préjudices indirects si leur lien avec l’incident était confirmé. Elle a également indiqué que l’ensemble des intéressés bénéficierait, jusqu’à la fin de l’année, d’un paiement échelonné sur dix mois sans frais.