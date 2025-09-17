Lee Jae Myung organise une réunion publique avec des jeunes

Photo : YONHAP News

Le président de la République organise, aujourd’hui à Séoul, sa cinquième réunion publique, intitulée « Ecouter la voix des jeunes ». Lee Jae Myung prévoit de recueillir les opinions des individus dans la vingtaine et la trentaine sur diverses difficultés qu’ils rencontrent, telles que l’emploi, l'entrepreneuriat, le logement et le mariage, ainsi que sur les politiques gouvernementales.La présidence a désigné cette semaine comme la « Semaine de la jeunesse », à l'occasion de la « Journée de la jeunesse », le 20 septembre. Plusieurs événements liés aux politiques en faveur des jeunes ont été organisés et des messages destinés à cette génération ont été véhiculés.Mardi, lors du conseil des ministres, le chef de l'Etat a particulièrement exhorté les grandes entreprises à élargir leurs recrutements de jeunes. Par la suite, il s’est rendu à Sejong pour rencontrer de jeunes agriculteurs de la région. Le lendemain, il a organisé une séance de conférences et de discussions avec de jeunes entrepreneurs à Pangyo, dans le Gyeonggi.