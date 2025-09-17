Accord commercial : Yeo Han-koo a tenté de persuader l'administration Trump

Photo : YONHAP News

De retour de Washington, où il a négocié les détails concernant le plan d'investissement sud-coréen aux Etats-Unis, le ministre délégué au Commerce extérieur a annoncé avoir essayé de convaincre ses interlocuteurs que la situation de la Corée du Sud est différente de celle au Japon, en s’appuyant sur différentes données objectives. Face aux journalistes à l'aéroport, Yeo Han-koo a également indiqué avoir appelé à une solution rapide de la question des visas pour les salariés sud-coréens sur le sol américain, afin d’éviter les incidents comme celui survenu le 4 septembre sur le chantier de construction d’une usine de Hyundai et LG en Géorgie.Pour rappel, ce déplacement s'effectuait dans le cadre des négociations sur les détails concernant le fonds de 350 milliards de dollars proposé par Séoul dans le cadre de l’accord commercial bilatéral, conclu en juillet. Une promesse faite en échange de la limitation à 15 % des surtaxes douanières ainsi que des droits de douane sectoriels sur les automobiles, au lieu des 25 % que Washington avait menacé d’imposer.Les discussions en la matière piétinent, les deux pays restant divisés sur les modalités de sa mise en œuvre. L’administration Trump exige de la Corée du Sud qu’elle accepte les conditions similaires à celles du plan d'investissement de 550 milliards de dollars du Japon. Lors d’une interview, la semaine dernière, le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnik, a annoncé que Séoul doit soit payer les droits de douane, soit accepter les conditions. Des conditions jugées toutefois excessives par le gouvernement de Lee Jae Myung.