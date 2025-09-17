Pluies diluviennes : Lee Jae Myung déclare six zones sinistrées spéciales

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré six zones dans les districts de Muan et de Hampyeong dans le Jeolla du Sud, confrontées à de graves dégâts à la suite des fortes pluies de septembre, comme zones sinistrées spéciales. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, la porte-parole du Bureau présidentiel dans un communiqué.Ainsi, ces zones recevront un soutien financier supplémentaire de l’Etat pour leur reconstruction. Les sinistrés bénéficieront également d’un report du paiement des impôts nationaux et locaux, ainsi que d’une réduction des tarifs des services publics.D’autre part, Lee Jae Myung a demandé aux ministères concernés d’établir rapidement un plan de reconstruction et d’aider les habitants à retrouver leur vie quotidienne dans les plus brefs délais.Pour rappel, depuis le 3 septembre, des pluies torrentielles se sont abattues sur la région du sud-ouest, incluant Muan et Hampyeong, causant des inondations et des coupures de courant.