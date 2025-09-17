Cho Hyun s'entretient par téléphone avec son homologue palestinien

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères s’est entretenu pour la première fois, hier par téléphone, avec son homologue palestinien. Les relations entre les deux pays et la situation au Moyen-Orient étaient au cœur de leurs discussions.Cho Hyun a rappelé que la Corée du Sud continuait de soutenir « la solution à deux Etats » et de se préoccuper de toute mesure qui l’entrave, comme l’expansion des colonies israéliennes. Il a également fait part de son inquiétude à l’égard de la situation humanitaire à Gaza après la récente offensive de l’Etat hébreu sur la ville. Le chef de la diplomatie sud-coréenne a ensuite souhaité un cessez-le-feu rapide et l’amélioration de la situation.En retour, Varsen Aghabekian Shahin a remercié Séoul pour son soutien et son assistance.Pour rappel, « la solution à deux Etats » est un projet de règlement du conflit israélo-palestinien qui préconise la création de deux Etats indépendants, l’un palestinien, l’autre israélien. La majorité des pays membres des Nations unies approuvent une telle approche. Le 12 septembre, l’Assemblée générale de l'Onu a adopté une résolution la relançant. Parmi les pays membres participant au scrutin, 142, dont la Corée du Sud, ont voté pour, 10, dont les Etats-Unis et Israël, contre alors que 12 se sont abstenus.