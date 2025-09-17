Chuseok : 2,27 millions de billets de train vendus

Photo : YONHAP News

Korail, l’entreprise publique des chemins de fer, a annoncé avoir vendu 2,27 millions de billets de train pour la fête traditionnelle de Chuseok, début octobre. Ainsi, 63,4 % des 3,58 millions de billets mis en vente entre le 15 et le 18 septembre ont trouvé preneur, soit une hausse de 4,3 points par rapport à 2024.La ligne de Jeolla a enregistré le taux de réservation le plus important avec 75,2 % et le 6 octobre, jour de Chuseok, a été le plus réservé avec 83,8 %. Par type de train, 1,84 million de places ont été vendues pour le KTX, le train à grande vitesse sud-coréen, et 428 000 pour les trains ordinaires.Le nombre d’utilisateurs souhaitant accéder à l’application officielle et au site web de l’entreprise ayant doublé par rapport à l'an dernier, une panne temporaire a empêché les réservations. Korail a présenté ses excuses et s’est engagé à mettre en place des mesures fondamentales, telles que l’extension des serveurs, pour résoudre ce problème.