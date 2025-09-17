Aller au menu Aller à la page

Politique

Cho Hyun rencontre Maxime Prévot

Write: 2025-09-19 10:43:23Update: 2025-09-19 14:15:35

Cho Hyun rencontre Maxime Prévot

Photo : YONHAP News

Hier, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a reçu en tête-à-tête son homologue belge, en déplacement à Séoul. L’occasion pour Cho Hyun d’exprimer son souhait de voir cette entrevue contribuer à renforcer les liens entre les nouveaux gouvernements des deux pays.

Le chef de la diplomatie sud-coréenne a également présenté les efforts de Séoul pour atténuer les tensions dans la péninsule et pour y instaurer la paix. Il a demandé à son interlocuteur le soutien de Bruxelles dans cette mission.

Pour sa part, Maxime Prévot a rappelé le lien spécial établi entre la Corée du Sud et la Belgique lors de la guerre de Corée. Il a ensuite proposé de poursuivre les concertations afin d’affermir la coopération bilatérale en particulier en matière de sécurité économique et d’armement.
