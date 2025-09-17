Kim Jong-un supervise le test de performance de drones d’attaque tactiques

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a supervisé un test de performance de drones, et a ordonné de les doter de technologies d'intelligence artificielle (IA) ainsi que d’augmenter leurs capacités opérationnelles. Il a également fait part de sa grande satisfaction. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l’agence de presse officielle nord-coréenne.Selon la KCNA, les armes testées ont été mises au point et sont construites par un institut et une entreprise affiliés à l’Association pour les technologies des drones. Le dirigeant nord-coréen s’est rendu compte de la performance de différents véhicules aériens sans pilote, tels que les drones polyvalents et ceux de reconnaissance stratégiques et tactiques, ainsi que de leur applicabilité au combat.Toujours selon le média d'Etat, le test d’hier a prouvé la valeur stratégique militaire des drones de surveillance stratégiques et leur performance innovante, ainsi que l’excellente efficacité au combat des drones d’attaque tactiques de type « Kumsong ». C’est la première fois que ce nom est utilisé.En mars, Kim Jong-un avait inspecté l’essai de nouveaux drones explosifs ayant recours à l’IA et donné son feu vert pour l’augmentation de leur production.