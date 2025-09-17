Apec : le ministre du Commerce inspecte les préparatifs des événements économiques

Photo : YONHAP News

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie s’est rendu hier à Gyeongju pour inspecter les préparatifs des événements économiques, qui se tiendront en marge du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), en octobre.Kim Jung-kwan a examiné en détail les principales installations, notamment le Centre d’art, où se tiendra « APEC CEO Summit », et le Gangdong Resort, prévu pour héberger les participants, ainsi que les plans d’organisation des événements. Il a également assisté à une réunion du comité d’organisation, dirigé par le secteur privé, pour discuter des besoins nécessaires à leur réussite. Avant de promettre le plein soutien du gouvernement.Sont également prévus le « Future-Tech Forum », axé sur l’intelligence artificielle, la construction navale et la défense, et le « K-Tech Showcase », destiné à présenter les technologies de pointe sud-coréennes, comme la robotique et les écrans numériques.