Accord militaire intercoréen : Lee Jae Myung prône le rétablissement de son esprit

Photo : YONHAP News

Il y a sept ans, jour pour jour, les deux Corées signaient un accord militaire à Pyongyang. Un pacte toutefois rompu l’an dernier.Lee Jae Myung a saisi l’occasion pour poster sur les réseaux sociaux un message dans lequel il a réaffirmé que la paix est un fondement essentiel de la démocratie et du développement économique. Le président de la République a promis d’œuvrer avec ses concitoyens pour revenir à l’esprit de l’accord dit du 19 septembre, et pour pérenniser la paix dans la péninsule par le dialogue et par la coopération.Le chef de l’Etat a rappelé que le Nord et le Sud avaient conclu le traité en s’engageant à « marcher sur la voix vers la paix et la coprospérité ». Selon lui, son application a permis de réduire les tensions pour laisser place à une ambiance sereine, après une longue attente. Il a ensuite déploré que cette entente soit au point mort après une intense confrontation ces dernières années entre les deux parties.Selon le dirigeant, si la paix est rompue, la sauvegarde et le développement de la démocratie, ou l’économie seront menacés. C’est la raison pour laquelle il continue de multiplier les gestes de réconciliation, comme l’arrêt de la diffusion des émissions anti-Pyongyang à la frontière intercoréenne.Le président Lee a ensuite évoqué trois principes présentés dans sa politique vis-à-vis de Pyongyang : respecter le régime nord-coréen, ne pas envisager une réunification de la péninsule par absorption du Nord et écarter toutes hostilités.