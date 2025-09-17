Pyongyang continue de démolir le centre de soutien à Gaeseong

Photo : YONHAP News

Pyongyang poursuit les travaux de destruction du centre de soutien installé sur son territoire, dans le complexe industriel de Gaeseong.Selon le site spécialisé américain NK News, de nouvelles images prises par Planet Labs montrent que le bâtiment de 15 étages abritant le centre en question est en cours de démolition depuis le début de l’année. La partie basse dans l’ouest de l’immeuble a été quasiment déconstruite alors que le toit et son revêtement ne sont plus visibles. Le reste pourrait être totalement démoli d’ici quelque mois. L'opération aurait pour but de réutiliser les matériaux obtenus.Les autorités militaires sud-coréennes avaient précédemment annoncé avoir observé en décembre dernier le retrait de fournitures du centre par le régime de Kim Jong-un.Pour rappel, le site, exploité conjointement par les deux Corées entre 2004 et en 2016, a été fermé par Séoul, à la suite du quatrième essai nucléaire de Pyongyang. Quelque 56 000 personnes, dont 55 000 nord-Coréens, y travaillaient. Quatre ans plus tard, le Nord y avait fait exploser le bureau de liaison avec le Sud.