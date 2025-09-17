Séoul lance un groupe de travail pour réformer le système de visas américains

Photo : YONHAP News

Un groupe de travail interministériel a été lancé pour résoudre les questions liées aux visas américains. Sa première réunion s'est tenue ce matin.Le ministère des Affaires étrangères, le ministère des PME et des startups, ainsi que la Fédération des industries (FKI) et la Fédération des petites et moyennes entreprises (Kbiz) y ont participé. L'objectif était de faire entendre la voix des sociétés dans les négociations avec Washington, en assurant une réponse conjointe entre les acteurs publics et privés.Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les difficultés des entreprises sud-coréennes liées à la délivrance de visas, leurs besoins et projets d’envoi de personnel aux Etats-Unis ainsi qu'un plan de négociation avec les autorités américaines ont été discuté. Par ailleurs, il a déclaré avoir proposé au gouvernement américain d’organiser une réunion bilatérale pour discuter de cette question.Pour rappel, le 4 septembre, dans l'Etat de Géorgie, quelque 300 ressortissants sud-coréens ont été placés en détention pendant une semaine par le service de l’immigration américaine. Celle-ci a mis en cause l’utilisation de visas de court séjour, tels que le B-1, et l'autorisation de voyage (ESTA) pour travailler.