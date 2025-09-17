Le gouvernement s’organise pour lutter contre les piratages informatiques

Photo : YONHAP News

Le gouvernement monte au créneau contre les piratages informatiques, à la suite des fuites successives des données des utilisateurs des deux grands opérateurs mobiles du pays, SK et KT, et de la société de cartes de crédit, Lotte Card.Lors d’une conférence de presse conjointe, aujourd’hui, le ministère de la Science et des TIC, ainsi que l’autorité de régulation financière (FSC) ont annoncé prendre la situation très au sérieux. Le ministère a promis de préparer des mesures visant à prévenir les pratiques malveillantes, en réexaminant l’ensemble des systèmes de sécurité. Il a indiqué vouloir réformer les règles concernées de manière à ce que l’exécutif puisse ouvrir des enquêtes, s’il découvre les circonstances de hacking, sans déclaration des entreprises victimes.De son côté, la FSC a déclaré qu’elle ferait payer une lourde amende aux institutions bancaires qui ne mettent pas en place des mesures de cybersécurité robustes.