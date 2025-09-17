Le centre spatial de Naro s’ouvre aux acteurs privés

Photo : YONHAP News

Le centre spatial de Naro sera désormais accessible aux entreprises privées. Ce matin, au siège social de l'Administration aérospatiale de Corée (KASA) à Sacheon dans le Gyeongsang du Sud, une table ronde était organisée avec trois sociétés qui souhaitent l'utiliser : Unastella, Innospace et Perigee Aerospace.Un guide de procédure pour l’utilisation de ses installations, de ses équipements et de ses services était au cœur des discussions. Il décrit les étapes telles que la concertation préalable, la demande, l’examen, l’autorisation et les mesures post-lancement.Ce dispositif permettra aux entreprises d’exploiter des infrastructures et des terrains disponibles pour leurs lancements, en attendant la construction d'un site de tirs dédié aux acteurs privés, prévue pour 2027. Le guide sera rendu public le mois prochain après avoir recueilli l'opinion publique.