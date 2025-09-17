Onu : Lee Jae Myung se rendra à New York du 22 au 26 septembre

Photo : YONHAP News

Le président de la République se déplacera à New York du 22 au 26 septembre afin de participer à la 80e Assemblée générale des Nations unies. Lors d'un point presse aujourd'hui, Wi Sung-lac, directeur du Bureau de la sécurité nationale, a annoncé le programme de Lee Jae Myung.Dès son arrivée, le chef de l’État rencontrera Larry Fink, président de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, pour discuter de coopérations en matière d’intelligence artificielle (IA) et de transition énergétique. Il aura également un entretien avec des parlementaires américains et rencontrera la communauté coréenne locale.Le 23 septembre, il prononcera un discours devant l’Assemblée générale de l’ONU où il présentera la vision diplomatique du gouvernement, y compris sa politique pour la péninsule coréenne, tout en expliquant les contributions du pays à la paix et à la prospérité mondiales.Le lendemain, Lee Jae Myung présidera pour la première fois un débat public du Conseil de sécurité de l’ONU, Séoul en assumant actuellement la présidence tournante. Le débat se déroulera autour du thème « L’IA pour tous », insistant sur une réponse collective de la communauté internationale en faveur de la paix et du développement.Concernant la possibilité d’un deuxième sommet bilatéral avec le président américain Donald Trump, le directeur du Bureau de la sécurité nationale a précisé qu’aucune rencontre n’était prévue, mais qu’une nouvelle opportunité pourrait se présenter en octobre lors du sommet de l’APEC à Gyeongju. A cette occasion, une rencontre bilatérale avec le président chinois Xi Jinping pourrait également être envisagée si ce dernier se rend en Corée du Sud.En marge de l’Assemblée générale, Lee Jae Myung s’entretiendra avec le secrétaire général de l’ONU ainsi qu’avec les dirigeants de la France, de l’Italie, de l’Ouzbékistan, de la République tchèque et de la Pologne. Enfin, le 25 septembre, il participera à un sommet d’investisseurs réunissant de nombreux acteurs majeurs de la finance et de l’économie de Wall Street.