Write: 2025-09-19 15:11:41Update: 2025-09-19 16:57:37

Le procureur spécial obtient la liste des adhérents du PPP soupçonnés d'appartenir à la secte Moon

Photo : YONHAP News

L'équipe du procureur spécial, chargée d'enquêter sur les allégations visant Kim Keon-hee, a obtenu une liste de 100 000 membres du Parti du pouvoir du peuple (PPP), soupçonnés d’appartenir à l’église de l’Unification. Hier, elle a perquisitionné le siège central de la formation conservatrice, ainsi que l’entreprise gérant le serveur de la liste de ses adhérents.

Les enquêteurs soupçonnent que les fidèles se seraient affiliés à l'ancien parti au pouvoir, avant sa convention nationale de mars 2023, dans le but d’influencer l’élection de son président.

Parallèlement, le député du PPP, Kweon Seong-dong, placé en détention pour violation de la loi sur les fonds politiques, sera de nouveau convoqué le 23 septembre. Il est suspecté d'avoir touché, en 2022, 100 millions de wons, soit environ 60 000 euros, de la part de l'ancien numéro deux de la secte Moon, Yoon Young-ho, ainsi qu'un sac contenant de l’argent de Han Hak-ja, la cheffe du groupe religieux.
