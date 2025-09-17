Enquêtes spéciales : le Minjoo veut créer des chambres dédiées pour le jugement

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a déposé, hier, un projet de loi visant à créer des chambres chargées de juger les trois affaires suivies par des procureurs spéciaux. A savoir celle sur la proclamation de la loi martiale par l'ex-président Yoon Suk Yeol, celle sur les soupçons autour de son épouse Kim Keon-hee et celle sur la mort du caporal Chae lors des inondations en 2023.Selon le texte, trois chambres composées chacune de trois juges seront mises en place au Tribunal du district central de Séoul et à la Haute cour de Séoul. Un comité de recommandation en proposera les magistrats, et le président de la Cour suprême devra les nommer en moins d’une semaine. Pour éviter toute controverse constitutionnelle, l’Assemblée nationale n’aura pas le droit de désigner les membres de ce comité.Le jugement en première instance devra être rendu dans un délai de six mois, et les appels dans un délai de trois mois. Les audiences pourront être retransmises. Les personnes poursuivies pour rébellion ne pourront obtenir ni réduction de peine, ni amnistie, ni réhabilitation.Toutefois, cette proposition de loi ne faisant pas l'unanimité au sein de la formation de centre-gauche, son reste incertain.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a dénoncé cette démarche, accusant le président Lee Jae Myung de vouloir soumettre l’ordre constitutionnel au pouvoir comme Adolf Hitler.