Apec : Donald Trump annonce une rencontre avec Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Le président américain a annoncé, hier sur Truth Social, qu'il rencontrera son homologue chinois lors du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu en octobre en Corée du Sud, et que « les deux parties attendaient cette rencontre avec impatience ».La dernière entrevue entre Donald Trump et Xi Jinping, dont les décisions influencent directement la sécurité et le commerce internationaux, remonte à juin 2019, à l'occasion du sommet du G20 à Osaka, au Japon. La perspective d’une rencontre entre les deux hommes à Gyeongju, la première sur la péninsule coréenne depuis le sommet sur la sécurité nucléaire en 2012, fait de l'Apec l'un des plus grands événements diplomatiques de l’année.Par ailleurs, lors de leur entretient téléphonique, les deux dirigeants sont convenus d'un déplacement du locataire de la Maison Blanche en Chine début 2026. S'il se concrétise, ce sera la première visite d’un président américain depuis plus de huit ans sur le sol chinois. La dernière remontant à novembre 2017, au cours du premier mandat de Donald Trump. De son côté, Xi Jinping se rendra aux Etats-Unis « en temps opportun ».La rencontre à l'Apec et le déplacement prévu en Chine pourraient ouvrir la voie à des compromis sur des sujets sensibles tels que la guerre commerciale, les restrictions mutuelles sur les exportations de semi-conducteurs et de terres rares, ainsi que les tensions militaires potentielles dans la région Asie-Pacifique.