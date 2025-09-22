Droits de douane américain : la Corée du Sud touchée à hauteur de 3,3 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Selon les chiffres communiqués hier par la Chambre de commerce et d'industries de Corée (Korcharm), les autorités américaines ont imposé 3,3 milliards de dollars de tarifs douaniers aux produits sud-coréens au deuxième trimestre 2025.La Corée du Sud est le sixième pays le plus touché alors que la Chine (25,93 milliards), le Mexique (5,52 milliards) et le Japon (4,78 milliards) occupent les trois premières places. Comparé au quatrième trimestre 2024, avant le début du deuxième mandat de Donald Trump, ce montant a évolué de 3,23 milliards de dollars, soit la plus forte hausse parmi tous les pays exportateurs vers les Etats-Unis.Cette montée en flèche s'explique par les droits de douane universels de 10 % et ceux par article, notamment sur les automobiles, l'acier ou l'aluminium, récemment appliqués par l'administration américaine. Ainsi, les véhicules sud-coréens et leurs composants ont été impactés à hauteur de 1,9 milliard de dollars, en raison du taux de 25 % qui les touche. Pour rappel, jusqu'à présent, les importations sud-coréennes n'étaient soumises à aucun tarif douanier en vertu de l'accord de libre-échange entre Séoul et Washington.De plus, le taux tarifaire effectif de la Corée du Sud, obtenu en divisant le montant des droits de douane par la valeur des exportations, s'établit à 10 %. Les exportations sud-coréennes vers les Etats-Unis se classant huitième au second trimestre 2025, cela indique une charge tarifaire importante.La Korcham a appelé à un soutien politique et législatif aux entreprises exportatrices, qui doivent maintenir leur compétitivité malgré l'environnement commercial désavantageux.