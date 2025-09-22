Coupons de consommation : les 10 % les plus riches exclus de la deuxième vague

Photo : YONHAP News

La deuxième distribution de coupons de consommation, d’un montant de 100 000 wons par personne, débute aujourd'hui. Cette fois-ci, les 10 % les plus riches n’y ont pas droit, afin de cibler davantage les ménages vulnérables et de maximiser l’effet sur la consommation.Les critères d’exclusion reposent sur le patrimoine et les revenus. Environ 2,48 millions de contribuables ayant un patrimoine imposable supérieur à 1,2 milliard de wons ou des revenus financiers au-delà de 20 millions de wons par an ne recevront pas d’aide. Pour les autres foyers, les seuils sont calculés sur les cotisations d’assurance maladie payées en juin.Les coupons peuvent être demandés en ligne (banques, cartes de crédit, assurance santé) ou auprès des centres administratifs locaux. Leur usage a été élargi : les militaires peuvent désormais les dépenser dans les commerces proches de leur base, et les habitants des zones rurales dans les supermarchés coopératifs.Les autorités préviennent toutefois que tout message contenant un lien pour réclamer les coupons est une tentative d’arnaque. Le niveau d’alerte contre cette pratique a été relevé afin de protéger les bénéficiaires.Lors de la première distribution, près de 58 millions de personnes, soit 99 % de la population, avaient bénéficié du programme, ce qui avait injecté plus de 9 000 milliards de wons dans l’économie et contribué à stimuler la demande intérieure. Le gouvernement espère rééditer ce succès à l’approche de Chuseok, période de forte consommation.