Lee Jae Myung promet des réformes pour une défense nationale autonome

Photo : YONHAP News

Dans un message posté dimanche sur les réseaux sociaux, le président de la République s'est engagé à mener des réformes robustes afin d'établir une défense nationale autonome. Lee Jae Myung a également dénoncé un « état d'esprit de soumission » de certains qui pensent que l'autonomie de la défense ne peut être atteinte sans le soutien des forces étrangères, en dépit des capacités militaires et des compétences nationales.Le chef de l'Etat a noté que le monde traverse aujourd'hui, au-delà des confrontations idéologiques, des conflits armés d'envergure. Il a ensuite souligné que la Corée du Sud devra éviter de s'impliquer dans des affrontements militaires extérieurs et veiller à ce que sa sécurité ne soit pas menacée, tout en affirmant qu'une défense nationale forte constitue aujourd'hui le défi le plus important pour le pays.Le président a exprimé sa volonté de faire de la Corée du Sud une nation qui ne se laisse pas envahir et qui soit indépendante, notamment par le renforcement de la puissance nationale dans les domaines économiques et culturels, par l'augmentation du budget de la défense, par le développement de l'industrie de l'armement et par la mise en place d'un cadre multilatéral de coopération en matière de défense.Lee Jae Myung a en outre partagé un article de presse pointant la baisse des effectifs militaires liée au faible taux de natalité, ajoutant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Selon lui, l'infériorité numérique peut toujours être compensée par des capacités militaires de pointe, telles que les robots de combat dotés d'intelligence artificielle, les drones autonomes ou encore les systèmes de missiles d'attaque et de défense de haute précision.Enfin, le dirigeant sud-coréen a rappelé que, certes, le pays compte moins de soldats que la Corée du Nord, mais que son budget annuel de la défense représente environ 1,4 fois le PIB total de son voisin. Il a souligné que l'armée sud-coréenne se classe au cinquième rang mondial, que son économie est des dizaines de fois plus importante que celle du Nord et que sa population est deux fois plus nombreuse.