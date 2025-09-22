Kim Jong-un prêt à rencontrer Donald Trump

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a annoncé qu'une entrevue avec Donald Trump est possible si ce dernier renonce à la dénucléarisation de la péninsule et s'engage à une coexistence pacifique. C'est ce qu'il a déclaré dans son discours prononcé hier, lors de la 13e session de la 14e l'Assemblée populaire suprême.Selon la KCNA, le dirigeant nord-coréen a dit avoir de bons souvenirs du président américain, laissant présager une rencontre entre les deux hommes lors du sommet du Forum de la coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec), prévu à Gyeongju en octobre.Kim Jong-un a ensuite expliqué pourquoi il ne pourrait jamais renoncer à son programme nucléaire en rappelant ce qui arrive à un pays une fois dénucléarisé et désarmé par les Etats-Unis. Il a également indiqué ne jamais négocier quoi que ce soit avec les ennemis en échange de la levée des sanctions contre Pyongyang.Puis, il a précisé que la première mission de la force dissuasive de son régime fonctionnait et qu'il souhaitait la maintenir. Selon lui, la mission suivante, bien que non souhaitée, est l'attaque nucléaire visant à détruire les armées de la Corée du Sud et de ses alliés.Quant au dialogue avec Séoul, le dirigeant nord-coréen a réaffirmé sa détermination à ne pas revenir à la table des négociations et à ne jamais se réunifier avec un pays, totalement américanisé, dont la défense est confiée à un pays tiers. Il a souligné que la réunification n'est pas nécessaire parce qu'elle n'est possible que par l'anéantissement de l'une des deux Corées.Concernant le processus de dénucléarisation, proposé par Lee Jae Myung, Kim Jong-un l'a considéré comme une simple copie des politiques de ses prédécesseurs. Pour rappel, le président sud-coréen a annoncé son plan de dénucléarisation en trois étapes : geler, réduire et abandonner les programmes nucléaire et balistique.