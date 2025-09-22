Donald Trump évoque la visite de Charlie Kirk en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Donald Trump a assisté dimanche à une cérémonie commémorative en hommage à Charlie Kirk, organisée au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona. A cette occasion, il a évoqué la visite en Corée du Sud du militant conservateur américain, effectuée peu avant son assassinat, survenu le 10 septembre.Le président américain a déclaré que sa mort avait ému des millions de personnes dans le monde. Il a ajouté qu’à Calgary, au Canada, des milliers d’individus avaient entonné l’hymne national devant l’hôtel de ville, brandissant des pancartes au nom du jeune activiste. Il a ensuite précisé qu’à Séoul, des foules agitant des drapeaux américains avaient crié leur soutien.Le militant âgé de 31 ans avait participé au forum « Build Up Korea 2025 », organisé par un groupe de jeunes conservateurs sud-coréens les 5 et 6 septembre au KINTEX, à Séoul. Il y avait prononcé des discours, notamment sur le message véhiculé par la victoire de Donald Trump. Dans un podcast publié le 8 septembre, il affirmait qu’en Corée du Sud, il n’y avait pas de mendiants dans les rues et que les graffitis y étaient interdits, avant de saluer le niveau de confiance dans la société, qui est, selon lui, rendu possible par l’absence d’immigration de masse.Lors de la commémoration, le président américain a qualifié Charlie Kirk de « martyr pour la liberté de l’Amérique ». Il a ensuite affirmé que sa vie démontrait qu’il ne fallait jamais sous-estimer ce dont est capable un individu doté d’un bon cœur, d’un but juste, d’un esprit positif et de la volonté de lutter encore et toujours, faisant ainsi allusion à l'un de ses mots d’ordre de campagne : « fight », ou « lutter ».