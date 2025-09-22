Aller au menu Aller à la page

Enquêtes spéciales : le mandat d'arrêt conte la cheffe de la secte Moon étudié aujourd'hui

Write: 2025-09-22 12:46:03Update: 2025-09-23 14:21:08

Photo : YONHAP News

L'émission du mandat d'arrêt contre la cheffe de l'église de l'Unification sera décidée aujourd'hui. Han Hak-ja est soupçonnée d'avoir orchestré la collusion entre le pouvoir et la religion avec l'ancien président Yoon Suk Yeol et son épouse. 

L'équipe d'enquête dirigée par Min Joong-ki, chargée d’éclaircir de multiples allégations pesant sur Kim Keon-hee, a demandé ce mandat jeudi dernier pour violation de la loi du financement politique, corruption, incitation à la destruction de preuves et détournement de fonds. De son côté, la défense de Han Hak-ja met en avant les problèmes de santé de sa cliente. 

Pour rappel, la veuve du fondateur de la secte Moon a défié à trois reprises la convocation des enquêteurs, avant de comparaître une fois Kwon Seong-dong, un proche du président destitué, mis en détention. L'élu du Parti du pouvoir du peuple (PPP), est accusé d'avoir reçu 100 millions de wons de la part du n°2 du groupe religieux, deux mois avant la présidentielle remportée par Yoon Suk Yeol.

Par ailleurs, Kim Keon-hee aurait reçu un collier et deux sacs de luxe de Han Hak-ja, entre avril et juillet 2022, par le biais d'un chaman. Tout cela en vue d’exploiter son influence pour de différents projets que l’organisation religieuse souhaitait mener.
