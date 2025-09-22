Chuseok : de nombreux événements organisés pour promouvoir le hanbok

Photo : YONHAP News

Une campagne nationale sera lancée par le ministère sud-coréen de la Culture et la Fondation pour l'artisanat et le design de Corée (Kcdf) pour encourager le port du hanbok, le vêtement traditionnel coréen, durant Chuseok.Les 26 et 27 septembre prochains, un marché d'échanges de hanbok sera mis en place au S-Factory, situé à Seongsudong. Du 4 au 5 octobre, le Musée folklorique national de Corée, donnera des cours sur le thème « Bien porter le hanbok ».Le 6 octobre, jour de Chuseok, la vidéo promotionnelle « Hanbok Wave » avec l'acteur Park Bo-gum sera dévoilée. Elle sera diffusée sur les écrans géants du Shinsegae Square à Myeongdong, de Times Square à New York, du Citadium Caumartin à Paris, de la place du Duomo à Milan et du Cross Shinjuku Vision à Tokyo.La promotion se déroulera également en ligne. Des cadeaux seront distribués aux personnes qui envoient des photos et des messages les montrant profiter de la fête, vêtues du hanbok. « My Hanbok Day » est la version de cet événement destiné aux touristes étrangers.Les symboles de nombreuses collectivités locales, tels que Haechi de Séoul ou Boogi de Busan, seront représentés habillés avec le vêtement traditionnel. Des ballons en forme de Haechi le portant seront installés sur la place de la Bibliothèque de Séoul et dans la cour du Musée des arts et métiers de la capitale.