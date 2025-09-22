Assemblée générale de l’Onu : Lee s’envole pour New York

Photo : YONHAP News

Le président de la République a quitté Séoul aujourd'hui pour New York, où il prendra part à l’Assemblée générale des Nation unies. Ce déplacement marque son retour sur la scène diplomatique multilatérale, trois mois après sa participation au sommet du G7 au Canada.Le départ de Lee Jae Myung a été marqué par la présence de hauts responsables politiques tels que Kang Hoon-sik, directeur du cabinet présidentiel, Jeong Cheong-rae, chef du Parti démocrate, Kim Byung-ki, chef du groupe parlementaire, Cho Seung-rae, secrétaire général, et James Heller, chef de mission adjoint de l’ambassade des Etats-Unis à Séoul.Pendant cinq jours, le chef de l’Etat mènera un programme chargé. A son arrivée, il rencontrera notamment Larry Fink, président du fonds d’investissement BlackRock, ainsi que des parlementaires américains. Le 23 septembre, il prononcera son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU, puis, le 24, il présidera une session publique du Conseil de sécurité, ce qui constitue une première pour un président sud-coréen. Enfin, le 25 septembre, Lee Jae Myung participera au « Sommet d’investissement sur l’économie coréenne » réunissant des responsables de Wall Street et des chefs d’entreprise sud-coréens, visant à promouvoir les atouts de l’économie sud-coréenne auprès des investisseurs.Aucune rencontre bilatérale formelle avec le président Donald Trump n’est prévue, mais Séoul n’exclut pas un échange informel en marge de l'Assemblée générale.